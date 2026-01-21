Il salvataggio dei punti nascita in Toscana avverrà attraverso un processo valutativo caso per caso. La procedura non sarà immediata né automatica, richiedendo un'analisi dettagliata delle singole situazioni. La decisione finale sarà presa considerando le specifiche esigenze di ciascun presidio e le risorse disponibili, nel rispetto delle normative vigenti.

Firenze, 21 gennaio 2026 – La deroga richiesta dalla Toscana per salvare i punti nascita non sarà rapida né automatica. Servirà tempo e non dipenderà solo dalla volontà politica. L’obiettivo del governatore Eugenio Giani e dell’assessora alla salute è tenere aperti in Toscana i punti nascita che, a causa della denatalità, sono scesi sotto la soglia minima prevista per legge a garanzia della sicurezza di partoriente e nascituro: da 500 a 400 la quota minima di parti annuali nei punti nascita di primo livello e da mille a 800 nelle strutture di secondo livello, come le aziende ospedaliero universitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvataggio dei punti nascita. Non sarà rapido né automatico: "Valutazioni caso per caso"

