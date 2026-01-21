Salute mentale il 30% degli italiani preferisce il ' fai da te'

Secondo recenti dati, il 30% degli italiani preferisce affidarsi a fonti non professionali per affrontare temi legati alla salute mentale, mentre il 24,1% si rivolge esclusivamente a professionisti. La maggior parte, invece, utilizza entrambe le tipologie di fonti. Queste abitudini evidenziano l’importanza di un’informazione accessibile e diversificata per affrontare con consapevolezza le tematiche legate al benessere psicologico.

AGI - Quando si parla di salute mentale, le fonti di informazione tra gli italiani non vedono una prevalenza netta di quelle di tipo professionale (dal medico curante allo psichiatra) rispetto a quelle non professionali e ai media: il 30,0% degli italiani cita solo fonti non professionali, il 24,1% solo fonti professionali, mentre il 45,9% afferma di utilizzarle entrambe. Lo dice l'indagine "Salute mentale e salute del cervello nella concezione della salute degli italiani" realizzata dal Censis in collaborazione con Lundbeck Italia, su un campione rappresentativo di 1.000 adulti e presentata oggi nel corso di un convegno a Roma, con interventi di esperti del ministero della Salute, Agenas, docenti universitari del settore neuroscienze e psichiatria e rappresentanti di istituzioni (Senato, Camera, commissioni interparlamentari di area socio-sanitaria). 🔗 Leggi su Agi.it

Ricerca di lavoro e salute mentale: il 42% degli italiani dichiara impatti negativi sul benessere psicologico, con stress e frustrazione legati a tempi lunghi e scarsa trasparenzaSecondo uno studio di Unobravo, il 42% degli italiani in cerca di lavoro riferisce un impatto negativo sulla propria salute mentale.

