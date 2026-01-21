saluta un altro egiziano fa azzannare la fidanzata dal cane

Un giovane di 23 anni di origine egiziana è stato arrestato dalla polizia locale in via Padova, Milano, dopo aver fatto azzannare la fidanzata dal proprio cane. L'episodio, ancora sotto indagine, ha suscitato preoccupazione tra i residenti. La vittima ha riportato ferite che necessitano di cure mediche. La vicenda evidenzia l'importanza di un corretto controllo e rispetto delle condizioni di sicurezza degli animali domestici.

Prima uno schiaffo, poi avrebbe aizzato il proprio cane contro di lei: la fidanzata. Tutto per aver salutato un ragazzo, come denunciato dalla vittima. E per lui sono scattate le manette. Un ragazzo di 23 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato dalla polizia locale in via Padova a Milano con le accuse di atti persecutori e lesioni personali nella giornata di lunedì 19 gennaio. Nei confronti del giovane è stata eseguita una misura cautelare in carcere emessa dal tribunale. Stando a quanto messo a verbale dalla vittima, il 23enne l’avrebbe aggredita in più occasioni, provocandole “un perdurante e grave stato di ansia e di paura” e ingenerando “un fondato timore per la propria incolumità”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

