Salomon Heikki Salonen nuovo Direttore creativo

Salomon ha annunciato la nomina di Heikki Salonen come nuovo Direttore creativo. Con un background come designer in Diesel e un'esperienza recente alla guida di MM6 Maison Margiela, Salonen si occuperà dello sviluppo creativo del marchio, portando la sua competenza e visione strategica per rafforzare l’identità del brand nel mercato.

Salomon ha nominato Heikki Salonen nuovo Direttore creativo. Il finlandese, designer che vanta una lunga esperienza in Diesel e che recentemente è stato alla guida di MM6 Maison Margiela, guiderà lo sviluppo del brand. La società rappresenta un marchio storico specializzato nelle attrezzature sportive da montagna. Con lui Salonen, che pratica discipline come kayak ed escursionismo, porterà Laura Herbst. Anche lei ha lavorato a progetti per MM6 Maison Margiela e più recentemente per Céline.

