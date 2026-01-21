Salerno piange Bella la cagnolina che aveva paura dei temporali | il legame speciale con Ilaria

Salerno si congeda da Bella, la cagnolina randagia nota per la sua timidezza durante i temporali. Un animale dal carattere gentile che aveva trovato conforto e fiducia in Ilaria, con cui aveva instaurato un legame speciale. La perdita di Bella rappresenta un momento di tristezza per la comunità, che ha condiviso il suo percorso di resilienza e affetto.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.