Salerno piange Bella la cagnolina che aveva paura dei temporali | il legame speciale con Ilaria

Salerno si congeda da Bella, la cagnolina randagia nota per la sua timidezza durante i temporali. Un animale dal carattere gentile che aveva trovato conforto e fiducia in Ilaria, con cui aveva instaurato un legame speciale. La perdita di Bella rappresenta un momento di tristezza per la comunità, che ha condiviso il suo percorso di resilienza e affetto.

Salerno saluta Bella, la cagnolina randagia dal cuore fragile che aveva imparato a convivere con la paura, trovando rifugio dove poteva e conforto solo in chi aveva saputo conquistarne la fiducia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo non solo tra gli animalisti salernitani, ma anche tra.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

