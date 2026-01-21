salerno finanziato un nuovo spazio sportivo attrezzato in via vinciprova

A Salerno è stato approvato il progetto di riqualificazione dell’area sportiva di via Vinciprova. L’intervento prevede la creazione di uno spazio attrezzato dedicato allo sport e alla socialità, contribuendo al miglioramento del patrimonio urbano. La realizzazione mira a offrire ai cittadini un’area accessibile e funzionale, rafforzando l’offerta di servizi sportivi nel centro della città.

Un nuovo spazio dedicato allo sport e alla socialità è pronto a prendere forma a Salerno. È stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’area del campetto situato in Via Vinciprova, un intervento atteso da tempo nel tessuto urbano cittadino. Dopo la conclusione dell’istruttoria avviata nei mesi scorsi, uno dei progetti candidati ha ottenuto il finanziamento necessario: le risorse, pari a 320mila euro, saranno destinate alla realizzazione di un playground moderno e attrezzato, pensato per favorire l’attività sportiva all’aperto e l’aggregazione. 🔗 Leggi su Zon.it

