Salerno controlli immobili occupati da extracomunitari

A Salerno proseguono i controlli della Polizia Municipale sugli immobili occupati da cittadini extracomunitari. L’attività, condotta sotto la guida del Comandante Dott., mira a verificare la regolarità delle occupazioni e garantire il rispetto delle norme vigenti. Questi interventi rientrano in un’azione più ampia di monitoraggio e tutela del patrimonio cittadino, senza particolari enfasi, mantenendo un approccio obiettivo e informativo.

Continuano serrati i controlli da parte della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del Comandante Dott. Rosario Battipaglia, relativi ad immobili occupati da cittadini extracomunitari. Personale del Nucleo Operativo Prevenzione Reati – Decoro Urbano e Ambiente – a seguito di segnalazione da parte di cittadini residenti di una presunta occupazione di immobili nel centro storico, pregiudizievole della qualità della vita degli altri condomini relativa a sicurezza pubblica, privata ed igiene, effettuavano un controllo in Via Francesco Alario nr.1. All'esito dell'ispezione sono emerse numerose irregolarità, per le quali verranno elevate contestazioni al proprietario dell'appartamento in locazione ed in capo al locatario.

