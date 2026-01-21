salernitana un altro rinforzo per raffaele

L’U.S. Salernitana 1919 annuncia l’ingaggio di Emmanuel Gyabuaa dall’Atalanta Bergamasca Calcio. Il centrocampista si unisce alla rosa granata, rafforzando le opzioni a disposizione di Raffaele. Si tratta di un trasferimento volto a consolidare la squadra nel corso della stagione, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni complessive del club.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento in granata del centrocampista Emmanuel Gyabuaa. Il calciatore classe 2001 approda a Salerno a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Gyabuaa ha origini ghanesi ma è nato a Parma. Nel suo percorso di crescita calcistica tra i settori giovanili di Parma e Atalanta c’è anche tutta la trafila delle Nazionali azzurre fino all’U20, compreso l’argento agli Europei Under 17 nel 2018 (Italia sconfitta ai rigori in finale dall’Olanda). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

