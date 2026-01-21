Sala | C’è la volontà politica di far male a Milano

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sottolinea l’importanza di presentare una visione accurata e realistica della città. In un contesto in cui si discute di sfide e opportunità, Sala invita a condividere un’immagine fedele di Milano, evitando semplificazioni o sensazionalismi. La sua dichiarazione evidenzia la volontà di affrontare i temi cittadini con chiarezza e trasparenza, promuovendo un dialogo basato sulla verità e il rispetto per la complessità della città.

MILANO – Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala (foto), “bisognerebbe anche essere onesti e raccontarla bene questa città”. Sala, inaugurando la nuova centrale operativa della Polizia locale ha detto: “Ho visto cose obbrobriose in questi giorni. Report falsi sui ricchi di Milano”. Per Sala “c’è la volontà di far male a Milano; abbiamo una serie di problemi che hanno anche altre città, ma questa voglia di colpire Milano ha un’origine anche politica che trovo inaccettabile. Milano aveva lo stigma della città più pericolosa d’Italia, per esempio, poi si è visto che è cosi anche per altre realtà”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Sala evoca complotti: "Volontà politica di far male a Milano"Durante l’inaugurazione della nuova centrale operativa della Polizia locale, il sindaco Giuseppe Sala ha commentato le recenti narrazioni che dipingono Milano in modo negativo, accusando alcuni media e oppositori politici di diffondere una visione distorta della città.

