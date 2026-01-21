Ruse vince agli Australian Open e festeggia lanciando una pallina in tribuna ma colpisce una tifosa

Durante gli Australian Open, Ruse ha vinto un punto importante e ha deciso di regalare una pallina al pubblico lanciandola in tribuna. Tuttavia, il gesto ha avuto un imprevisto: la pallina ha colpito involontariamente una tifosa, che non si era accorta del lancio. Un episodio che ha attirato l’attenzione, sottolineando come anche i gesti più spontanei possano portare a situazioni impreviste nel mondo dello sport.

La tennista romena ha lanciato una pallina in tribuna, per regalarla al pubblico, ma ha involontariamente colpito una tifosa che non si era accorta del lancio di Ruse.

