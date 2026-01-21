Rubinetti a secco per tutta la giornata

Il Comune di Sessa Aurunca ha comunicato che, domani 22 gennaio, dalle 9 alle 17, l’erogazione dell’acqua a Baia Domizia sarà sospesa per tutta la giornata. Questa interruzione temporanea è necessaria per effettuare interventi sulla rete idrica. Si consiglia ai cittadini di pianificare di conseguenza l’uso dell’acqua durante le ore di sospensione.

Interruzione dell'erogazione idrica per l'intera giornata di domani (22 gennaio) a Baia Domizia. Il Comune di Sessa Aurunca ha informato la cittadinanza che dalle ore 9 alle ore 17 sarà sospesa la fornitura di acqua al fine di consentire l'effettuazione di alcuni interventi sulla rete.

