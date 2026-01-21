Rubano selle da cavallo e indumenti Poi fanno razzìa anche in un bar

Nella notte tra lunedì e martedì, sono stati registrati diversi furti alle porte della città, tra cui selle da cavallo e abbigliamento. Successivamente, i ladri hanno colpito anche in un bar della zona. Questi episodi evidenziano una serie di attività illecite che stanno interessando il territorio, richiedendo l’attenzione delle forze dell’ordine e una maggiore sorveglianza.

Quando anche le selle dei cavalli e l’ abbigliamento da amazzone fanno gola. Una serie di furti sono stati messi a segno nella notte tra lunedì e martedì alle porte della città. A essere colpito il vicino "Villa Serena", in via Colle Olivo dove i malviventi, almeno due, arraffate selle ed abbigliamento sportivo, poco prima delle 3, si sono dileguati a bordo di una Jeep Cherokee che hanno trovato lì posteggiata aperta e con le chiavi dentro. Una volta scappati hanno pensato di rimpinguare il bottino e si sono fermati al bar del benzinaio Beyf in via Roma. Qui sono entrati forzando la porta a vetri che dà sul lato e una volta dentro, dopo aver arraffato il fondo cassa per alcune centinaia di euro, non trovando altro da rubare, hanno prelevato direttamente una slot machine e una macchina cambia monete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

