Rubano Fi | Finanziati nuovi sistemi di videosorveglianza per il Sannio

A Benevento, sono stati stanziati fondi per l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza nei Comuni del Sannio. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza urbana e a tutelare il territorio, offrendo risorse e strumenti concreti per rafforzare la sorveglianza e la prevenzione. Un investimento che rappresenta un passo importante per la tutela della comunità locale e la tutela del patrimonio territoriale.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Un risultato concreto e importante per i Comuni della provincia di Benevento: arrivano risorse e strumenti per rafforzare la sicurezza urbana e la tutela del territorio attraverso nuovi impianti di videosorveglianza". Lo sostiene Francesco Rubano, deputato di Forza Italia e segretario della provincia di Benevento, esprimendo soddisfazione per i finanziamenti ufficialmente ammessi nell'ambito del POC 'Legalità' 2014-2020, che coinvolgono diversi centri del Sannio con interventi mirati e strategici. "Parliamo – prosegue – di risorse che si trasformano in strumenti reali per la prevenzione dei reati, per il contrasto agli atti vandalici e per una maggiore protezione del patrimonio pubblico e dell'ambiente.

