Rottamazione quinquies online le domande di adesione | come funziona modalità di pagamento e importo minimo

È stato aperto il servizio online per la presentazione delle domande di adesione alla Rottamazione Quinquies. In questa guida troverai le modalità di funzionamento, le opzioni di pagamento e l’importo minimo richiesto. Le nuove procedure, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, consentono di gestire in modo più semplice e trasparente la definizione delle cartelle esattoriali, offrendo un’opportunità di regolarizzazione delle esposizioni debitorie.

Disco verde per la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono infatti disponibili le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, che prevede la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione da gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L'operazione riguarderà, come previsto dalla relazione tecnica al provvedimento, circa 13 miliardi di debiti con il fisco con un incasso ipotizzato in circa 9 miliardi. Certo una goccia nel mare se si considera che il magazzino dei debiti fiscali (in parte inesigibili) supera i 1.

