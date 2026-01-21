rottamazione quinquies al via in gioco cartelle per 13 miliardi

È partita la nuova rottamazione Quinquies, prevista dalla legge di Bilancio 2026, che offre ai contribuenti con pendenze fiscali la possibilità di definire le cartelle esattoriali in modo agevolato. Con oltre 13 miliardi di cartelle coinvolte, questa misura rappresenta un’opportunità per chi desidera regolarizzare la propria posizione con il Fisco. Di seguito, i dettagli e le modalità di accesso alla nuova definizione agevolata.

Scatta una nuova opportunità per chi ha pendenze con il Fisco. Con la legge di Bilancio 2026 (in foto il viceministro Maurizio Leo) prende il via la cosiddetta rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già messo online sul proprio sito tutti i servizi necessari per presentare la domanda di adesione. I contribuenti interessati dovranno però muoversi entro il 30 aprile, termine ultimo per inviare la richiesta esclusivamente in modalità telematica. Rispetto alle precedenti edizioni, la nuova rottamazione ha un perimetro più ristretto e riguarda solo alcune tipologie di debiti in riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: si tratta di circa 13 miliardi di debiti con il fisco per un incasso ipotizzato prossimo a nove. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Rottamazione quinquies 2026: regole e scadenze per le cartelle esattorialiLa Rottamazione quinquies 2026 rappresenta un’opportunità per i contribuenti di sanare le proprie pendenze con il Fisco e l’Inps.

