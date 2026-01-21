Rotatoria pericolosa a Brecciarola | la segnalazione di un cittadino

Un cittadino di Brecciarola segnala una rotatoria pericolosa situata all'altezza del Golf Club. La richiesta invita l’amministrazione comunale di Chieti e la polizia locale a intervenire prontamente per garantire la sicurezza degli utenti e prevenire possibili incidenti. La segnalazione evidenzia l'importanza di interventi tempestivi su infrastrutture stradali per tutelare la viabilità e la sicurezza pubblica.

Rotatoria pericolosa a Brecciarola di Chieti, all'altezza del Golf club. Lo segala un cittadino che chiede all'amministrazione comunale di Chieti e alla polizia locale di intervenire subito. "Sarebbe necessario - scrive Lucio Iannetti - che la circonferenza della rotatoria, magari con un cordolo grande che dia ‘fastidio’ ai mezzi poiché spesso chi proviene da Chieti andando verso Brecciarola non rallenta al segnale di precedenza, va dritto causando incidenti stradali.In più bisogna ripristinare la segnaletica stradale sulla rotatoria. Soprattutto i residenti ogni giorno rischiano la vita".🔗 Leggi su Chietitoday.it Buca profonda e pericolosa a Chieti Scalo: la segnalazioneUna buca profonda e rischiosa si trova all'inizio di via Aldo Moro a Chieti Scalo da circa due anni. La segnalazione di un cittadino: "Frigorifero abbandonato via Milano"Un cittadino segnala la presenza di un frigorifero abbandonato sul marciapiede all’angolo tra via Ravenna e via Milano a Pescara, in data 5 gennaio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Viabilità zona Via Degli Archi In attesa della realizzazione di una rotatoria definiti obblighi, precedenze, limiti di velocità e divieti di sorpasso soprattutto in prossimità di un'ampia e pericolosa curva https://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/it/news/viabili - facebook.com facebook

