Rotatoria di Salicchi weekend di lavori | modifiche alla viabilità fino al 27 gennaio

Da oggi e fino al 27 gennaio, sono in corso interventi di asfaltatura sulla rotatoria di Salicchi. Questa fase conclude i lavori di riqualificazione dell’incrocio tra via Salicchi, Borgo Giannotti e viale Galilei, con modifiche temporanee alla viabilità durante il fine settimana. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Lucca, 21 gennaio 2026 – Con le asfaltature definitive che verranno messe in opera nel prossimo week end si conclude il cantiere della nuova rotatoria fra via Salicchi, Borgo Giannotti e viale Galilei. Per limitare i disagi per la circolazione veicolare i lavori sono stati concentrati da sabato 24 pomeriggio, appena finito il Mercato contadino, a martedì 27 gennaio con una riapertura parziale per quanto riguardo l'accesso da nord a Borgo Giannotti, già nella sera di lunedì 26 gennaio appena possibile. Durante i lavori per i veicoli in uscita da Lucca diretti a nord (Sant'Alessio e Monte San Quirico) sarà necessario utilizzare il nuovo ponte che collega via di Camaiore a via del Brennero.

