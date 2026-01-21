Rossella Zanin fine dell’inchiesta | fu una tragica fatalità
La vicenda di Rossella Zanin, 59 anni, si conclude con la conferma di una tragica fatalità. Dopo un’indagine accurata, è stato stabilito che l’evento non è stato causato da fattori esterni o responsabilità di terzi. Questa conclusione chiude un episodio che ha colpito profondamente la comunità, evidenziando come talvolta eventi tragici siano imprevedibili e inattesi.
La vicenda di Rossella Zanin, 59 anni, si chiude oggi dove era iniziata: nel segno di una tragedia improvvisa, priva di responsabilità esterne. La Procura di Rovigo si appresta a chiedere l’archiviazione dell’indagine aperta dopo il decesso della donna, avvenuto nel tardo pomeriggio del 20.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Rossella Zanin, fine dell’inchiesta: fu una tragica fatalitàL’autopsia e le indagini chiudono il caso della 59enne annegata nel laghetto di Este all'Oasi No Stress: esclusi reati e responsabilità di terzi, la Procura si avvia all’archiviazione dell’inchiesta ... padovaoggi.it
Rossella Zanin morta nel lago a 59 anni passeggiando con il cane, accertato l'incidente. L'autopsia: è annegataESTE (PADOVA) - La conferma è arrivata dall'autopsia che aveva chiesto la Procura di Rovigo: Rossella Zanin è annegata e sul suo corpo non ci sono altri segni. Ma sono poi ... ilgazzettino.it
