Romano murata la casa cantoniera di via Fratelli Cairoli | stop a degrado e occupazioni

A Romano di Lombardia, la casa cantoniera di via Fratelli Cairoli è stata murata e messa in sicurezza. L’intervento mira a prevenire ulteriori degradi e occupazioni abusive di un edificio di proprietà delle ferrovie, garantendo così una migliore tutela del patrimonio e della sicurezza pubblica.

Romano di Lombardia. Murata e messa in sicurezza la casa cantoniera di via Fratelli Cairoli, edificio di proprietà delle ferrovie da tempo occupato abusivamente. L’intervento si è reso necessario a seguito di numerose segnalazioni e controlli della polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale. Lo stabile versava in condizioni di grave degrado, con criticità igienico-sanitarie e una situazione che favoriva episodi di illegalità e insicurezza. Negli ultimi mesi si sono registrate decine di interventi degli agenti, senza riuscire a impedire il ripetersi delle intrusioni. Tutti gli ingressi sono stati murati, impedendo nuove occupazioni e restituendo decoro e sicurezza all’area.🔗 Leggi su Bergamonews.it

