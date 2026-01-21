Roma valuta nuove opportunità in attacco: il favorito è Tel, attualmente al Tottenham, ma la concorrenza del Paris FC potrebbe complicare la trattativa. Nel frattempo, Sauer, slovacco del Feyenoord, si fa avanti come alternativa, anche se richiede un impegno economico maggiore. Le prossime settimane saranno decisive per definire il rinforzo offensivo giallorosso.

Via libera alla rifondazione della sinistra, intesa come fascia ovviamente. Dopo il summit di ieri è arrivato il via libera da parte dei Friedkin per un ultimo sforzo sul mercato. Gasperini, infatti, ha messo in cima alla lista la richiesta di un esterno d'attacco sinistro di piede destro per completare il reparto. Due i giocatori che al momento sono in vantaggio rispetto alla concorrenza, ma per i quali bisognerà probabilmente aspettare ancora una settimana. Il nome che piace a tutti è quello di Mathys Tel del Tottenham. Il francese, dopo l’ennesima esclusione dalla lista Champions, vorrebbe cambiare aria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, un altro attaccante per Gasp: Tel in pole, ma avanza Sauer. Le trattative

Roma, esterni cercasi: Tel e Sauer piacciono a GasperiniLa AS Roma sta valutando due giovani esterni, Mathys Tel e Leo Sauer, come possibili rinforzi per la rosa.

Leggi anche: Roma, l'attacco non è da Champions. Mirino torna su Zirkzee e Tel: Gasp li aspetta a gennaio

