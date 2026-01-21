Roma ha annunciato ufficialmente la fine anticipata del prestito di Leon Bailey, che tornerà all'Aston Villa. La decisione conclude un’esperienza di sei mesi, caratterizzata da alcune difficoltà e poche occasioni di impiego. Il comunicato ufficiale fornisce tutti i dettagli relativi alla rescissione del prestito e alle modalità del ritorno del calciatore in Inghilterra.

Romagnoli via dalla Lazio? L’Al Sadd di Mancini fa sul serio! Ecco l’offerta presentata Mercato Juve, nuova idea per la trequarti: spunta Gudmundsson della Fiorentina! Dominguez verso l’addio al Bologna? Trattativa avanzata con quel club spagnolo Serie A nel caos, le big si spaccano sul mercato del Napoli: oggi il Consiglio Federale decisivo! Chiellini e Marotta furenti Ifab, rivoluzione arbitri: il Var anche per secondi gialli e corner! Tutte le novità per il 2026 Ifab, rivoluzione arbitri: il Var anche per secondi gialli e corner! Tutte le novità per il 2026 Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l’ufficialità Conferenza stampa Bruma pre Juve Benfica: «Infortunio? E’ stato un stop grave, sono molto contento di tornare a lavorare» Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, ufficiale l’interruzione del prestito di Bailey: parentesi infelice in giallorosso. Il comunicato e tutti i dettagli

Juve Primavera, Badarau lascia i bianconeri: ufficiale il prestito del difensore alla Sampdoria. Il comunicato e tutti i dettagliLa Juventus comunica il trasferimento in prestito di Badarau alla Sampdoria.

Ottolini Juve, ufficiale: è il nuovo direttore sportivo dei bianconeri. Il comunicato ufficiale del club e tutti i dettagliLa Juventus ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Ottolini come nuovo direttore sportivo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Bailey saluta già la Roma: ufficiale l'interruzione del prestito, torna all'Aston Villa; Bailey lascia la Roma: Massara a caccia di un nuovo Lookman; Abbanoa: Via Roma - Ulteriore riparazione urgente; Roma. Conferenza stampa su delibera per interruzione rapporti con Israele.

Ieri l'addio, oggi l'ufficialità: la Roma comunica l'interruzione del prestito di Leon BaileyGià nella giornata di ieri Leon Bailey aveva lasciato Roma e l'Italia per fare ritorno in Inghilterra, precisamente all'Aston Villa,. tuttomercatoweb.com

È ufficiale: Bailey lascia la Roma e torna all'Aston Villa, il comunicatoSi attendeva solo l'annuncio, adesso c'è anche quello: Leon Bailey torna all'Aston Villa e in Premier League. Dopo sei mesi di prestito e un'avventura alla Roma decisamente tormentata, tra infortuni e ... corrieredellosport.it

Fiorentina e Roma, dopo gli scontri tra tifosi ufficiale lo stop alle trasferte fino a fine stagione - facebook.com facebook

Scontri tifosi #Fiorentina- #Roma, ufficiale lo stop alle trasferte fino a fine stagione calciomercato.com/notizie/scontr… x.com