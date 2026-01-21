Dal 30 gennaio al 2 febbraio, la metro B e B1 di Roma sarà temporaneamente sospesa per lavori di manutenzione. In sostituzione, sarà attivo un servizio di bus sostitutivi. Atac ha comunicato questa modifica per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio pubblico durante le operazioni di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle nuove modalità di trasporto temporaneo.

Atac comunica importanti modifiche al servizio della metro B e B1 per consentire lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Quando e dove. La circolazione dei treni sarà parzialmente interrotta a partire dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino all’inizio del servizio di lunedì 2 febbraio. Nello specifico: 30 gennaio: interruzione dalle 21 a fine servizio. 31 gennaio e 1 febbraio: interruzione per l’intera giornata. La sospensione riguarda la tratta San Paolo – RebibbiaIonio e viceversa. La tratta San Paolo – Laurentina rimarrà invece attiva. Servizio sostitutivo bus. Per garantire la mobilità dei passeggeri, Atac attiverà due linee di bus navetta: MB7: San Paolo – Rebibbia.🔗 Leggi su Funweek.it

Roma, stop alla metro B e B1 per lavori: attivo servizio sostitutivo bus dal 30 gennaio al 2 febbraio

