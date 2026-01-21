Roma-Stoccarda segnali da Trigoria | Baldanzi rientra due a parte

Dopo la vittoria contro il Torino, la AS Roma si prepara per la partita europea di giovedì. A Trigoria, il team ha ripreso gli allenamenti con Baldanzi che è rientrato, mentre due giocatori sono ancora in fase di recupero. La squadra prosegue il lavoro in vista dell’impegno contro lo Stoccarda, mantenendo l’attenzione sulla preparazione e sulle strategie da adottare per la sfida internazionale.

Dopo il successo in campionato contro il Torino, la AS Roma ha ripreso i lavori a Trigoria in vista della sfida europea di giovedì sera. Allo Stadio Olimpico arriva lo Stoccarda, penultimo impegno della fase campionato di Europa League. Dall'allenamento odierno arrivano indicazioni chiare: Gian Piero Gasperini ha riabbracciato Baldanzi, rientrato in gruppo ma fuori dalla lista UEFA e quindi non utilizzabile in Europa. Lavoro differenziato, invece, per Celik ed El Shaarawy, che anche oggi non si sono allenati con i compagni. Situazione monitorata ora per ora, con la Roma che punta a presentarsi all'appuntamento europeo nelle migliori condizioni possibili.

