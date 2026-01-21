Roma–Stoccarda scatta l’allerta sicurezza | attesi oltre 5mila tifosi tedeschi in città

Roma e Stoccarda si apprestano a affrontare la gara di Europa League, con oltre 5.000 tifosi tedeschi previsti in città. La giornata è caratterizzata da un aumento delle misure di sicurezza per garantire un evento ordinato e senza incidenti. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mantenendo un’attenzione particolare alla tutela di cittadini e visitatori.

Roma si prepara a una giornata ad alta tensione in vista della sfida di Europa League contro lo Stoccarda, in programma domani. Il settore ospiti dello stadio è andato esaurito in pochi minuti con 3.500 biglietti venduti ai tifosi tedeschi, ma l’afflusso previsto nella Capitale sarebbe ben più ampio: secondo le stime, potrebbero arrivare almeno 5mila supporter, inclusi quelli senza ticket. Il timore principale riguarda il possibile concentrarsi di gruppi nel centro storico già dalla giornata di oggi, come spesso avviene con le tifoserie straniere in trasferta europea. Tra le preoccupazioni delle autorità rientrano eventuali incroci con gruppi di tifosi locali o frange più agitate pronte a cercare lo scontro, anche a partire da episodi isolati: un gesto provocatorio, una maglia indossata “nel posto sbagliato”, una scintilla che in poche ore può trasformarsi in un problema di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Roma–Stoccarda, scatta l’allerta sicurezza: attesi oltre 5mila tifosi tedeschi in città Roma-Stoccarda, allerta massima: arrivano 5mila tifosi tedeschiDomani si svolge a Roma l'incontro di Europa League tra la squadra locale e lo Stoccarda. Roma-Stoccarda, scatta l’allerta Olimpico: piano sicurezza rafforzato per la notte europeaIn vista della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, l’attenzione si concentra sulla sicurezza nello Stadio Olimpico. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Roma-Stoccarda, settore ospiti sold out: scatta il piano sicurezza della Questura; Invasione tedesca a Roma: in arrivo allo stadio Olimpico 3500 tifosi dello Stoccarda; Narcotraffico a Roma, nuova condanna per Elvis Demce: 11 anni e 4 mesi; Serie A ed Europa League all’Olimpico, ecco il piano viabilità e trasporto pubblico. Roma-Stoccarda, allerta massima: arrivano 5mila tifosi tedeschiAllerta massima a Roma per il match di Europa League in programma domani contro lo Stoccarda. I biglietti del settore ospiti venduti ai tifosi tedeschi sono 3.500, sold out in pochi minuti. Ma si ... adnkronos.com Roma-Stoccarda, la conferenza stampa di Gasperini LIVEGiornata di conferenza stampa in casa Roma. Domani, giovedì 22 gennaio alle 21, i giallorossi affrontano lo Stoccarda per la settima giornata di Europa League. Partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky ... sport.sky.it AS Roma. . LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Niccolo Pisilli Press conference ahead of Roma v Stoccarda - facebook.com facebook LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Niccolo Pisilli alla vigilia di Roma-Stoccarda x.com/i/broadcasts/1… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.