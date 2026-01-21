Roma-Stoccarda Polizia blocca pullman ultras carichi di bottiglie vuote e aste metalliche

In vista della partita Roma-Stoccarda allo Stadio Olimpico, le forze di polizia hanno effettuato controlli alle tifoserie, sequestrando bottiglie di vetro vuote e aste metalliche dai pullman ultras. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza dell’evento e prevenire eventuali incidenti. I controlli si sono concentrati sulla prevenzione di comportamenti violenti, assicurando un ambiente sicuro per tutti i partecipanti.

Controlli alle tifoserie per la partita Roma-Stoccarda allo Stadio Olimpico di domani. Gli agenti hanno sequestrato bottiglie di vetro vuote e aste metalliche. Questa mattina alle 9:00, la Questura di Roma ha avviato controlli preventivi in vista della partita internazionale tra As Roma e VfB Stoccarda. Invasione tedesca a Roma: in arrivo allo stadio Olimpico 3500 tifosi dello Stoccarda.

