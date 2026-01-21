Roma-Stoccarda rappresenta un'importante sfida nella fase a gironi, con in palio la qualificazione diretta agli ottavi di finale. La partita si svolgerà all’Olimpico il 21 gennaio 2026, e potrebbe determinare il percorso europeo di entrambe le squadre. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e orari di visione in tv, per seguire da vicino questa decisiva sfida europea.

Roma 21 gennaio 2026 - Un finale thrilling per decidere chi passerà direttamente agli ottavi e chi invece dovrà passare tramite gli spareggi per farli. La Roma ha in mano il suo destino in queste ultime due gare può riuscire a ottenere il pass diretto per il turno a sedici squadre, ma non ci saranno sfide facili di fronte per i capitolini. Nella giornata di domani allo stadio Olimpico infatti arriverà lo Stoccarda: in testa lo stesso obiettivo dei giallorossi e per questo si può parlare a tutti gli effetti di uno scontro diretto per il passaggio del turno. La classifica d'altronde non mente, i due club sono appaiati al nono e decimo posto con 12 punti conquistati e chi sopravviverà al match di giovedì, 22 gennaio 2026 potrà avvicinarvisi per davvero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma-Stoccarda: l'ultima all'Olimpico può valere gli ottavi, probabili formazioni e orari tv

Coppa Italia, Roma-Torino: all'Olimpico si giocano gli ottavi, probabili formazioni e tvIl 13 gennaio 2026 all’Olimpico si disputa Roma-Torino, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Leggi anche: Lazio-Bologna: il treno Europa passa dall'Olimpico, probabili formazioni e orari tv

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Roma-Stoccarda: probabili formazioni, quando e dove vederla; Dove vedere Roma-Stoccarda giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Stoccarda, settore ospiti sold out: scatta il piano sicurezza della Questura; Europa League, Roma-Stoccarda: pronostici, migliori quote e scommesse.

Roma-Stoccarda: l'ultima all'Olimpico può valere gli ottavi, probabili formazioni e orari tvRoma 21 gennaio 2026 - Un finale thrilling per decidere chi passerà direttamente agli ottavi e chi invece dovrà passare tramite gli spareggi per farli. La Roma ha in mano il suo destino in queste ulti ... msn.com

Roma-Stoccarda, la conferenza stampa di Gasperini LIVEGiornata di conferenza stampa in casa Roma. Domani, giovedì 22 gennaio alle 21, i giallorossi affrontano lo Stoccarda per la settima giornata di Europa League. Partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky ... sport.sky.it

Malen sì o no Cosa dice il regolamento in vista di Roma-Stoccarda di EL - facebook.com facebook

#Stoccarda, #Hoeness: "Abbiamo alcune assenze. La #Roma ha l'impronta di #Gasperini" @MirabellaIacopo #ASRoma #EuropaLeague x.com