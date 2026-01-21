Roma-Stoccarda Hoeness avverte | Gara dura vogliamo i punti per gli ottavi

L'incontro tra Roma e Stoccarda, valido per la fase a gironi di Europa League, si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre. L'Stoccarda, con diverse assenze, punta a ottenere punti fondamentali per mantenere vive le speranze di qualificazione. Il tecnico Hoeness ha sottolineato la difficoltà della gara, che richiederà impegno e attenzione per conquistare un risultato positivo all’Olimpico.

Lo Stoccarda arriva a Roma con diverse assenze e con un obiettivo chiaro, fare punti all’Olimpico per restare agganciato alla corsa diretta agli ottavi di Europa League. Alla vigilia della sfida di domani sera contro la Roma, il tecnico Sebastian Hoeness ha presentato il match in conferenza stampa, delineando un quadro fatto di difficoltà, rispetto per l’avversario e consapevolezza del peso della partita. Emergenza Stoccarda, rosa ridotta e dubbi fino all’ultimo. La situazione dell’infermeria condiziona in modo evidente le scelte dello Stoccarda. Hoeness è stato diretto: «Dobbiamo fare i conti con alcune defezioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Stoccarda, Hoeness avverte: “Gara dura, vogliamo i punti per gli ottavi” Roma-Stoccarda, Hoeness rilancia Undav in attaccoGiovedì sera all’Olimpico, Roma e Stoccarda si affrontano nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Europa League, dopo lo Stoccarda ecco il Panathinaikos: sei punti per gli ottaviA due turni dalla conclusione della fase a gironi di Europa League, la Roma si trova decima in classifica con 12 punti, pari dello Stoccarda, prossimo avversario all’Olimpico. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Stoccarda, Hoeness: La Roma è forte, ma vogliamo andare agli ottaviDomani alle ore 21.00, lo Stoccarda sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico per la settima giornata della fase a campionato di Europa League. Alle. tuttomercatoweb.com Stoccarda, Hoeness: Dobbiamo fare i conti con alcune defezioniDomani alle ore 21.00, lo Stoccarda sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico per la settima giornata della fase a campionato di Europa League. Alle. m.tuttomercatoweb.com Domani Roma-Stoccarda, Gasperini ammette: "La partita con il Milan ruba tutti i pensieri" x.com Pillole dalla conferenza di Gasperini in vista di Roma Stoccarda. #asromalive #calcio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.