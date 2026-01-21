Le autorità di Roma hanno eseguito un sequestro preventivo di circa 4 milioni di euro a carico di una società di trasporti di Pomezia, coinvolta in un caso di somministrazione illecita di manodopera. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari di Velletri, mira a confiscare le somme ritenute illecitamente accumulate nell’ambito di un’indagine condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche “per equivalente”, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri. Questo provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale nei confronti di una società con sede a Pomezia, attiva nel settore del trasporto su strada, e di tre individui, accusati a vario titolo dei reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Dalle indagini condotte dalle “Fiamme Gialle” della Compagnia di Pomezia, che sono scaturite da una verifica fiscale nei confronti di un’impresa locale, è emerso un complesso sistema di fatturazione falsa, collegato alla simulazione di contratti di appalto di servizi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: somministrazione illecita di manodopera, sequestrati 4 milioni a societa’ trasporti Pomezia



