Roma rifinitura verso lo Stoccarda | Baldanzi torna in gruppo

Roma in preparazione per la sfida di Europa League contro lo Stoccarda. La squadra ha svolto a Trigoria l’ultimo allenamento prima dell’incontro di domani sera, valida per la settima giornata della fase a gironi. Tra i giocatori presenti, Baldanzi ha ripreso a lavorare con il gruppo, contribuendo alla fase di rifinitura in vista della trasferta in Germania.

Ultimi dettagli prima dell’Europa. La Roma ha svolto a Trigoria la rifinitura in vista della sfida di Europa League contro lo Stoccarda, in programma domani sera per la settima giornata della fase campionato. Dal campo arrivano segnali contrastanti. La notizia positiva riguarda Tommaso Baldanzi, rientrato in gruppo e protagonista dell’intera seduta con i compagni. Regolarmente in allenamento anche Zeki Çelik, che ha smaltito il fastidio accusato nei giorni scorsi. Restano invece fuori dai giochi Stephan El Shaarawy, Artem Dovbyk e Mario Hermoso, tutti impegnati nei rispettivi programmi di recupero e non disponibili, insieme a Neil El Aynaoui.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Stoccarda, segnali da Trigoria: Baldanzi rientra, due a parteDopo la vittoria contro il Torino, la AS Roma si prepara per la partita europea di giovedì.

Roma, Baldanzi verso il Genoa: affare definitoRoma e Genoa hanno concluso l'accordo per il trasferimento di Tommaso Baldanzi.

