Questa mattina a Roma, gli agenti della polizia locale hanno recuperato due appartamenti di edilizia residenziale pubblica a Tor Bella Monaca, in Largo Ferruccio Mengaroni. Gli immobili, di proprietà del Comune, erano stati occupati senza autorizzazione. L'intervento si inserisce nelle attività di tutela del patrimonio pubblico e di contrasto agli abusi abitativi nella capitale.

Questa mattina, gli agenti della polizia locale di Roma sono stati chiamati a intervenire in Largo Ferruccio Mengaroni, situato nel cuore della capitale, per effettuare il recupero di due appartamenti di proprietà del Comune di Roma che erano stati occupati abusivamente. Durante l’operazione, è stata trovata una persona all’interno di uno degli alloggi, per la quale è scattata la denuncia per occupazione illegale dell’immobile, che è di proprietà pubblica. L’altro appartamento, invece, risultava vuoto. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche i caschi bianchi del VI gruppo Torri. Una volta terminata l’attività di controllo e di ripristino delle condizioni di regolarità, gli alloggi sono tornati a essere disponibili per Roma Capitale, in attesa di essere assegnati agli aventi diritto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: recuperati a Tor Bella Monaca due appartamenti di edilizia residenziale pubblica

