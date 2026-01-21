Roma Primavera primo posto e futuro assicurato | Guidi lancia un’altra generazione

La Roma Primavera si conferma in vetta alla classifica con 36 punti, dimostrando solidità e continuità. Dopo un periodo di difficoltà tra novembre e dicembre, caratterizzato da risultati altalenanti, la squadra ha consolidato la propria posizione. La guida di Guidi rappresenta un elemento stabile nel percorso di crescita del settore giovanile, contribuendo a definire un futuro promettente per il club.

La Roma Primavera guarda tutti dall’alto con 36 punti e una leadership costruita sulla continuità, nonostante un passaggio a vuoto tra novembre e dicembre segnato da due pareggi, tre sconfitte e dal derby perso. A Trigoria, però, il progetto non ha mai rallentato: il settore giovanile giallorosso continua a produrre risultati e prospettive concrete per il futuro della prima squadra. Guidi, ritorno a Trigoria e identità ritrovata. Alla guida del gruppo c’è Federico Guidi, tornato alla Trigoria dopo la parentesi al Milan. Nella Capitale ha già arricchito la bacheca con una Coppa Italia e una Supercoppa di categoria, mentre lo scudetto resta l’obiettivo ancora da inseguire. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

