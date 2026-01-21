Roma piange Valentino | Ha trasformato la bellezza di questa città in creazioni di alta moda

Roma piange Valentino, un'icona che ha saputo trasformare la bellezza della città in creazioni di alta moda. La sua carriera ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della moda, unendo passioni, amicizie e collaborazioni di alto livello. La sua influenza si è estesa oltre i confini italiani, coinvolgendo clienti e stilisti provenienti da tutto il mondo. Valentino lascia un'eredità che continuerà a ispirare generazioni di appassionati e professionisti del settore.

Gli amori, gli amici, quelli che avevano lavorato con lui e che lo avevano ammirato e stimato. Le tante clienti, appassionate di moda, ma anche stilisti, provenienti da tutto il mondo.In fila davanti all'ingresso dello spazio espositivo della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.🔗 Leggi su Romatoday.it

Gualtieri ricorda Valentino: "Ha incarnato Roma, ha fatto della sua bellezza grandi creazioni"Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha ricordato Valentino sottolineando come l’attore abbia rappresentato la città e ne abbia valorizzato la bellezza attraverso le sue grandi creazioni.

Leggi anche: Attrice, musa e icona di stile, l'attrice ha trasformato la diversità in eleganza e la moda in linguaggio personale. Tra cinema d’autore e tailleur colorati, incarna una bellezza libera da ogni definizione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Addio a Valentino, il mondo piange l’ultimo imperatore della moda italiana; È morto lo stilista Valentino; Addio allo stilista Valentino, l'imperatore della moda italiana; Addio a Valentino Garavani, il re indiscusso della moda e del Made in Italy si spegne a 93 anni.

Valentino, aperta a Roma la camera ardente: rose bianche e commozioneSi è aperta questa mattina intorno alle 11 la camera ardente dello stilista Valentino Garavani, morto lunedì 19 gennaio. In coda centinaia di persone, tra italiani e stranieri. Allestita presso PM23 ... adnkronos.com

Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: rose bianche e grande commozione, accanto alla bara Giancarlo Giammetti e Bruce HoeksemaÈ stata aperta al pubblico la camera ardente di Valentino Garavani, allestita presso la sede della sua fondazione in piazza Mignanelli 23 a Roma. Il primo gruppo di persone ha fatto il suo ingresso ... ilfattoquotidiano.it

NEWS - Addio a #Valentino. Il mondo della #moda piange la scomparsa di uno dei più grandi stilisti italiani di sempre. #ValentinoGaravani è morto a 93 anni, nella sua residenza romana, dove si è spento serenamente circondato dall’affetto dei suoi cari. A d - facebook.com facebook

#NEWS - Addio a #Valentino. Il mondo della #moda piange la scomparsa di uno dei più grandi stilisti italiani di sempre. #ValentinoGaravani è morto a 93 anni, nella sua residenza romana, dove si è spento serenamente circondato dall’affetto dei suoi cari. A x.com