Roma nuovo rilancio per Fortini | muro Fiorentina

La AS Roma sta valutando un nuovo trasferimento per Niccolò Fortini, con discussioni in corso tra le parti. L’intermediario coinvolto sta spingendo per favorire il trasferimento dell’esterno alla Roma, mentre le trattative sono ancora in fase di definizione, principalmente per questioni economiche. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.

La AS Roma prepara una nuova offerta per Niccolò Fortini. I contatti sono in corso e l'intermediario dell'operazione sta spingendo per portare l'esterno in giallorosso, ma il nodo resta economico. La Fiorentina non arretra: la richiesta rimane ferma tra 15 e 16 milioni. Una distanza che la Roma valuta se e come colmare nelle prossime ore, mentre il dossier resta caldo sul tavolo del mercato.

Roma-Fiorentina, asse caldo: Fortini e Gudmundsson in listaRoma e Fiorentina mantengono un dialogo aperto in vista del mercato di gennaio.

Roma, prima offerta per Fortini: distanza con la FiorentinaRoma ha ufficialmente avviato le trattative per Niccolò Fortini, giovane terzino sinistro classe 2006.

