Roma l’obelisco che nessuno sa leggere perché è sbagliato

Roma ospita numerosi obelischi antichi, simboli della sua storia millenaria. Tuttavia, uno di questi presenta un’iscrizione spesso fraintesa o errata, rendendo difficile comprenderne il significato originale. Questo particolare obelisco, tra i più fotografati della città, rappresenta un esempio di come il tempo e l’usura possano influenzare la lettura e la comprensione di testimonianze storiche.

Roma è piena di iscrizioni antiche che sembrano parlarci direttamente dal passato, ma ce n’è una che, paradossalmente, non dice nulla: è quella su un obelisco famoso, fotografato ogni giorno da turisti e romani. Eppure, quasi nessuno sa che i suoi geroglifici non si possono leggere davvero. Non perché manchino gli studiosi, ma perché quelle scritte. sono sbagliate. E dietro questo errore si nasconde una storia sorprendente. Leggi anche: — L’obelisco di Piazza San Pietro nasconde un segreto incredibile: c’entrano le lenticchie L’obelisco “sbagliato” di Trinità dei Monti a Roma: dove si trova e perché è unico.🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: La tragedia di Karina Cascella che nessuno sa: non ha perdonato il padre prima che morisse, ecco perché

Leggi anche: I pipistrelli che brillano al buio sotto la luce ultravioletta e nessuno sa perché

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: VIDEO | In piazza i 9 del team Vannacci: Basta cessi d’oro per Zelensky, soldi agli italiani; A nove anni dalla tragedia la commemorazione per le vittime di Rigopiano: Una ferita aperta e sanguinante; A casa di Laura Bosetti Tonatto, la regina delle essenze chiamata da Buckingham Palace; RIGOPIANO: NOVE ANNI DALLA TRAGEDIA, FERITA APERTA E SANGUINANTE.

Quando Roma misurava il tempo con il sole ! L’obelisco di Piazza Montecitorio è molto più di un monumento: era la “lancetta” del gigantesco orologio solare di Augusto! Questo obelisco egizio, trasportato a Roma nel 10 a.C., proiettava la sua ombra su - facebook.com facebook