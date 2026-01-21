Roma piange Valentino, uno dei suoi più grandi stilisti. La camera ardente, aperta questa mattina presso la sede di Pm23 in piazza Mignanelli 23, rappresenta un momento di commozione e ricordo per la città e il mondo della moda. Le parole di Valentino sulla boutique di piazza di Spagna riflettono la sua lunga storia e il suo legame con Roma.

La camera ardente dello stilista Valentino si è aperta questa mattina, nella sede di Pm23, in piazza Mignanelli 23 a Roma. Sulle vetrine della boutique in Piazza di Spagna sono apparse alcune scritte dello stilista su sfondo nero. Chiuso il negozio in Piazza di Spagna La celebre boutique dello stilista è chiusa per lutto. Sulle vetrine del negozio è stato applicato uno sfondo nero con sopra una frase dello stesso Valentino. «I love beauty, it's not my fault» (Amo la bellezza, non è colpa mia) si legge su una delle vetrate. Rose bianche per l'occasione Non è il celebre rosso il colore scelto per rendere omaggio a Valentino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Roma in lutto, le frasi di Valentino sulla boutique di piazza di Spagna

