A Roma, il calciomercato di gennaio rappresenta un momento di svolta per la squadra. Con l’obiettivo di rafforzare la rosa e ottimizzare le strategie, il club ha adottato decisioni importanti sia in entrata che in uscita. La sessione invernale diventa così un’occasione per il trio Magara di rinnovare l’approccio, affrontando le sfide della seconda metà della stagione con nuove prospettive.

A Trigoria sono finalmente arrivati i giorni delle scelte forti. Complice la sessione invernale di calciomercato, nella Capitale il trio Massara, Gasperini e Ranieri – ribattezzato in estate come il trio Magara – ha deciso di cambiare radicalmente il proprio modus operandi, intervenendo massicciamente sul mercato di gennaio. L’obiettivo è chiaro e sotto gli occhi di tutti: costruire la Roma del futuro partendo dal presente. Per farlo, sono già arrivate le prime decisioni drastiche, come l’interruzione anticipata del prestito di Leon Bailey. Altre scelte, in fase di profonda valutazione, riguarderanno soprattutto Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Artem Dovbyk e Evan Ferguson, insidiati ora dalle presenze di Donyell Malen e Robinio Vaz. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, il calciomercato di gennaio segna la svolta: rinforzi, cessioni e nuove strategie

Leggi anche: Calciomercato Lazio, Sarri prende in mano la situazione in vista della sessione di gennaio! Ecco le possibili cessioni di gennaio

Leggi anche: Calciomercato Lazio, tante cessioni in vista di gennaio. Ecco la situazione attuale dei biancocelesti

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

AS ROMA, ULTIMISSIME CALCIOMERCATO: PRIORITà ESPLOSIVE PER GENNAIO E FAKE NEWS!

Argomenti discussi: Calciomercato 2026, le news e le trattative del 13 gennaio; Le notizie di calciomercato del 14 gennaio 2026: Robinio Vaz e Malen alla Roma, la Juve stringe per Mingueza; Bailey lascia la Roma: Massara a caccia di un nuovo Lookman; Calciomercato di gennaio Serie A: Malen, Raspadori, Vaz e le mosse dei club.

Calciomercato Roma, Bailey torna all'Aston VillaFinisce l'avventura di Leon Bailey con la maglia della Roma. L'attaccante giamaicano torna in Premier League all'Aston Villa, club che ne detiene il cartellino e si rimette a disposizione di Unai ... sport.sky.it

Diretta live calciomercato 20 gennaio 2026, Roma e rinnovo Dybala, la Juve vira su Giovane, Napoli insiste per En-NesyriCalciomercato live diretta affari e trattative di martedì 20 gennaio 2026 della sessione invernale con i colpi di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Inter ... sport.virgilio.it

Leon Bailey lascia la Roma nella sessione invernale di calciomercato e torna all'Aston Villa, il prestito è stato interrotto con effetto immediato. La voglia c'era pure... il fisico no! - facebook.com facebook

#Calciomercato #Roma, #Bailey torna all' #AstonVilla #SkySport #SkyCalciomercato x.com