La conferma della confisca dell’impianto sportivo Don Pino Puglisi a Montespaccato, a Roma, segna un passaggio significativo per la città. Questa decisione, attesa da tempo, riflette l’impegno delle autorità nel garantire legalità e trasparenza nelle gestione delle proprietà pubbliche. La misura sottolinea la volontà di tutelare il patrimonio cittadino, confermando l’importanza di un intervento deciso contro eventuali irregolarità.

La recente conferma della confisca dell’impianto sportivo Don Pino Puglisi, situato a Montespaccato, rappresenta “una decisione attesa e di grande importanza per Roma. Si tratta del riconoscimento di un percorso lungo e serio, che ha visto le istituzioni e il territorio collaborare attivamente, ponendo al centro il diritto di crescere in spazi privi di ogni forma di condizionamento criminale”. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Ha inoltre aggiunto: “Roma Capitale continuerà a sostenere il Patto di Quartiere e l’impegno dell’Asp Asilo Savoia, poiché questo impianto è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento concreto per il quartiere, nonché un chiaro segnale che la legalità può tradursi in opportunità reali”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Gualtieri, bene conferma confisca campo Don Puglisi

“In campo per Caltagirone”: sport, istituzioni e solidarietà al Palasport Don Pino PuglisiUn pomeriggio di sport, solidarietà e collaborazione si svolge al Palasport Don Pino Puglisi di Caltagirone, coinvolgendo istituzioni, giovani atleti e cittadini in un evento dedicato alla beneficenza e all’unione comunitaria.

Leggi anche: Montespaccato: l'Inaugurazione del nuovo centro sportivo don Pino Puglisi, simbolo di riscatto sociale per Roma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ROMA, GUALTIERI: BENE CONFERMA CONFISCA CAMPO DON PUGLISIRoma, 21 gen - La conferma della confisca dell’impianto sportivo Don Pino Puglisi a Montespaccato è una decisione attesa e importante per Roma. È il riconoscimento di un lavoro lungo e serio che ha v ... 9colonne.it

Live In, Gualtieri: Mi ricandido a sindaco nel 2027. Lo Stadio della Roma si faI fondi del Pnrr, la solidarietà a Ranucci, lo sviluppo delle aree urbane e la conferma dell’avanzamento delle procedure per lo stadio della Roma. Spazia su diversi temi il sindaco della Capitale ... tg24.sky.it

Gualtieri ricorda Valentino: “Ha incarnato Roma, ha fatto della sua bellezza grandi creazioni” - facebook.com facebook

Gualtieri: #Valentino è stato ispirato da Roma, la città gli è grata x.com