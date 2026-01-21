Roma Ferguson guida l’attacco in Europa | Gasperini gli dà fiducia

Roma si prepara ad affrontare una sfida fondamentale in Europa League, con Ferguson titolare in attacco. La squadra, in un momento di grande impegno tra mercato e campionato, punta a ottenere un risultato positivo domani sera allo Stadio Olimpico contro lo Stoccarda, in un match decisivo per il proseguo della competizione.

Sono giorni intensi in casa Roma, divisa tra calciomercato, campionato ed Europa League. Domani sera, alle 21:00 allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma-Stoccarda, una sfida europea che i giallorossi non possono permettersi di sbagliare. A Trigoria l’attenzione è stata catalizzata soprattutto dal mercato, con l’arrivo di due nuovi attaccanti: Vaz e Malen. Proprio Malen, in particolare, ha già fatto sognare i tifosi nella scorsa settimana, risultando decisivo all’esordio contro il Torino, dove ha trovato spazio da titolare e ha messo a segno anche il suo primo gol con la maglia della Roma. Non c’è però neanche il tempo di godersi l’entusiasmo per i nuovi innesti, perché contro lo Stoccarda la Roma dovrà fare a meno di entrambi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

