Roma esterni cercasi | Tel e Sauer piacciono a Gasperini

La AS Roma sta valutando due giovani esterni, Mathys Tel e Leo Sauer, come possibili rinforzi per la rosa. Entrambi i profili sono di provenienza internazionale e attraggono l'interesse del club. La società romana monitora attentamente le opportunità di mercato, con l’obiettivo di rafforzare l’organico in vista della prossima stagione. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attendono sviluppi sulle trattative.

La AS Roma si muove sul mercato degli esterni e mette sotto osservazione due profili giovani e internazionali: Mathys Tel e Leo Sauer. Entrambi sono nomi che raccolgono il pieno gradimento di Gian Piero Gasperini, ma la trattativa è ancora in fase esplorativa. La situazione resta bloccata sui dettagli di formula. Tel spinge per trovare più spazio e valuta l'uscita dal Tottenham Hotspur, ma il club inglese al momento non apre al prestito. Scenario simile per Sauer, di proprietà del Feyenoord, che non prende in considerazione soluzioni temporanee. Un nodo pesante per la Roma, che in questa fase può muoversi solo con operazioni in prestito.

