Roma convivenza Dybala-Soulé | la qualità non sarà mai un problema

A Roma, Dybala e Soulé si affacciano al campo condividendo l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La presenza di Malen, che ha già segnato contro il Torino, dà fiducia alla squadra e a Paulo Dybala, che sembra aver trovato nel giovane Soulé un partner affidabile. La loro collaborazione potrebbe rappresentare un elemento positivo per la crescita del team, confermando che la qualità tecnica non sarà mai un problema.

Malen trova subito il gol contro il Torino e Paulo sorride perché sa di aver trovato finalmente il partner ideale. La prova luminosa di domenica scorsa, tuttavia, ha anche riacceso il dibattito sulla convivenza possibile di Soulé e Dybala, col secondo che, da titolare, ha escluso dall’undici iniziale il numero 18 acciaccato peraltro dai postumi dell’influenza. Nel calcio però mai è esistito e mai esisterà niente di simile all’eccesso di qualità, figurarsi poi nel calcio di Gasp. Nessun dubbio allora, si procede come da copione: allontanato lo spettro della sterile polemica sul rendimento congiunto dei due argentini, la Roma si gode appieno l’estro di Joya e Joyita col vezzo di sognare in grande. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

