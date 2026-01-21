Roma-Bailey, un addio senza rimpianti: l’esperienza dell’esterno offensivo all’interno della Roma si conclude dopo cinque mesi. Per motivi legati a problemi fisici e a un impatto limitato, Bailey è rientrato all’Aston Villa, segnando la fine di un periodo che non ha portato i risultati sperati per entrambe le parti.

Si è chiusa, forse senza essere mai davvero cominciata, l’esperienza di Leon Bailey alla Roma. L’esterno offensivo è rientrato all’ Aston Villa dopo appena cinque mesi in giallorosso, mettendo fine a un’avventura segnata da continui problemi fisici, scarso minutaggio e un impatto praticamente nullo sul campo. Un epilogo che soddisfa tutte le parti in causa: il club capitolino alleggerisce il monte ingaggi e riduce i costi del prestito, mentre il giocatore torna in Inghilterra per provare a rilanciarsi. Arrivato il 20 agosto 2025 con la formula del prestito con diritto di riscatto, Bailey rappresentava, almeno nelle intenzioni, il tassello mancante per alzare il livello del reparto offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Bailey, un addio senza rimpianti: fine anticipata di un prestito mai sbocciato

