Rogo di Crans Montana la giovane veterinaria trasferita dal Niguarda al Bufalini | Condizioni cliniche buone

Eleonora Palmieri, giovane veterinaria di 29 anni di Cattolica, è stata trasferita dall’ospedale Niguarda di Milano a quello di Cesena, Bufalini, dopo l’incendio di Crans-Montana. Le sue condizioni cliniche sono giudicate buone. Il trasferimento si inserisce nel percorso di cura per garantire assistenza adeguata in seguito alle ferite riportate nell’incendio.

Eleonora Palmieri è stata trasferita dal Niguarda di Milano al Bufalini di Cesena ed è attualmente ricoverata nell’unità operativa Centro Grandi ustionati Romagna Eleonora Palmieri, la 29enne di Cattolica rimasta ferita nell’incendio di Crans-Montana, è stata trasferita oggi, mercoledì 21 gennaio, dal Niguarda di Milano all’ospedale Bufalini di Cesena per proseguire il suo percorso di cura. Ne dà una notizia una nota diffusa da Ausl Romagna. Già nella scorsa settimana era circolata la notizia di questa ipotesi, considerando che il Centro grandi ustionati del Bufalini viene considerata un'eccellenza, e la brillante veterinaria potrà proseguire le cure non lontano da casa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leonardo Bove trasferito al Niguarda: il 16enne ferito nel rogo di Crans Montana resta in condizioni gravissimeLeonardo Bove, il 16enne rimasto gravemente ferito nel rogo di Crans Montana, è stato trasferito al Niguarda dopo un periodo di attesa e condizioni meteorologiche avverse.

Rogo di Crans-Montana: come stanno i giovani ustionati trasferiti al NiguardaAl Niguarda di Milano sono arrivati i giovani ustionati trasportati dalla Svizzera in seguito al rogo di Crans-Montana durante il veglione di Capodanno.

