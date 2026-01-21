Rogo di Crans Montana la giovane veterinaria trasferita dal Niguarda al Bufalini | Condizioni cliniche buone

Eleonora Palmieri, giovane veterinaria di 29 anni originaria di Cattolica, è stata trasferita dall'ospedale Niguarda di Milano a quello di Cesena, Bufalini, dopo l’incendio di Crans-Montana. Le sue condizioni cliniche sono considerate buone, consentendo il trasferimento e il proseguimento delle cure in un centro specializzato. La sua storia evidenzia l’importanza di un’assistenza medica appropriata in situazioni di emergenza.

Eleonora Palmieri, la 29enne di Cattolica rimasta ferita nell'incendio di Crans-Montana, è stata trasferita oggi, mercoledì 21 gennaio, dal Niguarda di Milano all'ospedale Bufalini di Cesena per proseguire il suo percorso di cura. Ne dà una notizia una nota diffusa da Ausl Romagna.

