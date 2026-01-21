Roberto Scaini di MSF descrive la realtà a Gaza come una condizione di pura sopravvivenza, dove le persone affrontano quotidianamente le conseguenze di un conflitto devastante. Le macerie fisiche sono il simbolo di un dramma più profondo, quello emotivo, di chi ha perso tutto e cerca di andare avanti in un contesto di crisi umanitaria. Un quadro che evidenzia l’urgenza di interventi e supporto per la popolazione locale.

Le macerie che circondano Gaza fanno il paio con le macerie emotive di chi è sopravvissuto all’inferno. A Gaza, oggi, è il tempo delle testimonianze. Roberto Scaini, capo medico di Medici Senza Frontiere, lo sa bene. È nella Striscia da due mesi, per la seconda volta. C’era già stato nel 2024: i suoi occhi avevano visto l’inferno in terra. Da dicembre è tornato, si trova a Gaza City. I suoi occhi forse erano preparati. Le sue orecchie no. Dopo due anni, le persone con cui lavora hanno bisogno di parlare, di raccontare. Hanno bisogno di testimoni per la loro storia: una storia fatta di morte e di sopravvivenza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Roberto Scaini di MSF: «Qui a gaza non si vive, si sopravvive»

