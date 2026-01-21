Rivoluzione Mediaset cambia tutto | Colpita anche Maria De Filippi Cosa succede

Il palinsesto di Canale 5 subirà un’importante modifica domenica 25 gennaio 2026, segnando una piccola rivoluzione nella programmazione del pomeriggio. Tra le novità, anche Maria De Filippi verrà coinvolta in cambiamenti che influenzeranno le trasmissioni e gli ascolti. Ecco cosa sapere su questa evoluzione e come potrebbe incidere sul panorama televisivo.

Il palinsesto televisivo di Canale 5 si appresta a vivere una piccola rivoluzione per quanto riguarda il pomeriggio di domenica 25 gennaio 2026. Mediaset ha infatti comunicato una variazione significativa che coinvolge due delle trasmissioni più amate e seguite dal grande pubblico, ovvero Amici di Maria De Filippi e Verissimo. Questa decisione non è passata inosservata, poiché va a toccare una fascia oraria estremamente competitiva dove le reti ammiraglie si sfidano a colpi di share per conquistare la platea domenicale. Il cambiamento influirà direttamente sulle abitudini dei telespettatori che sono soliti sintonizzarsi per seguire le sfide dei giovani talenti della scuola più famosa d’Italia e le interviste esclusive condotte da Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

