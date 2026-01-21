Dopo un inizio di stagione complicato, la Fiorentina sembra che stia uscendo dal momento nero. Con Paolo Vanoli i Viola sono tornati a fare risultato, tant'è che nelle ultime 4 sono arrivate due vittorie e due pareggi, quest'ultimi solo a causa di gol concessi nei minuti finali a Lazio e Milan. Ma per un giocatore in particolare, la stagione, finora, è stata più dura che per altri. Parliamo di Robin Gosens, che lo scorso 29 ottobre 2025, subì una seria lesione muscolare nel corso della partita giocata dalla Fiorentina contro l'Inter. Ma quel problema muscolare fu la conseguenza naturale di un avvenimento legato alla sua vita privata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rivelazione shock di Gosens: “Volevo andare al funerale di mia nonna ma Pioli non me l’ha permesso”

“Ho seguito il funerale di mia nonna su Facetime, poi ho giocato contro l’Inter e mi sono strappato”: la rivelazione di GosensIn un'intervista recente, Gosens ha condiviso un episodio personale che ha segnato la sua giornata.

