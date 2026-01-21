È stato ritrovato il 14enne scomparso, che si trova in buone condizioni. Secondo un messaggio su WhatsApp, il ragazzo avrebbe viaggiato tra Milano e la Svizzera con l’obiettivo di ottenere guadagni facili. La sua famiglia lo ha incontrato in Questura, dove si è ricostruita la vicenda e si è espressa la volontà di garantire il suo supporto.

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Lo hanno cercato per giorni a Milano spinto forse da quel desiderio rivelato agli amici in un messaggio su WhatsApp di andare «a Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». E proprio nel capoluogo lombardo stamani il 14enne scomparso il 12 gennaio scorso da San Giovanni Lupatoto è stato rintracciato. Il 14enne si era presentato verso le 10.30 di oggi, mercoledì 21 gennaio, in una casa di comunità, il poliambulatorio di via Livigno, dove si è fermato per qualche minuto. Il ragazzino si è rivolto alla struttura sanitaria per cercare ricovero. Il dipendente del poliambulatorio, accortosi che si trattava di un minore non accompagnato, come da procedura, pur non comprendendo che fosse il giovane scomparso da 9 giorni, ha allertato il 112 nue. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ritrovato il 14enne scomparso: è in buone condizioni. Il messaggio su WhatsApp: «A Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». L'abbraccio con la mamma in Questura

Ritrovato il 14enne scomparso: è in buone condizioni. Il messaggio agli amici su WhatsApp: «A Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». L'abbraccio con la mammaÈ stato ritrovato il 14enne scomparso, in buone condizioni.

Ritrovato il 14enne scomparso: è in buone condizioni. Il messaggio agli amici su WhatsApp: «A Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». La mamma in QuesturaÈ stato ritrovato il 14enne scomparso, in buone condizioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ragazzo di 14 anni scomparso da giorni: le ricerche anche a Milano; Ragazzo scomparso a San Giovanni Lupatoto ritrovato a Milano nel poliambulatorio di via Livigno, sta bene; Il quattordicenne scomparso nel Veronese, le ricerche concentrate a Milano; Ritrovato il 14enne scomparso da Verona: Diego è a Milano.

Ritrovato Diego Baroni, il 14enne scomparso da Verona 9 giorni faDiego Baroni, il ragazzino di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto (Verona), il 12 gennaio scorso, è stato ritrovato a Milano. La madre del giovane si sta già recando nel capoluogo lombardo per ... notizie.it

Ritrovato il 14enne scomparso: è in buone condizioni. Il messaggio agli amici su WhatsApp: «A Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». La mamma in QuesturaSAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Lo hanno cercato per giorni a Milano spinto forse da quel desiderio rivelato agli amici in un messaggio su WhatsApp di andare «a Milano e in ... msn.com

Diego Baroni, il 14enne scomparso dal 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto (Verona), è stato ritrovato a Milano in buone condizioni di salute. - facebook.com facebook

14enne Diego Baroni ritrovato a Milano in poliambulatorio di via Livigno, era scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatolo (VR) x.com