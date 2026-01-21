È stato ritrovato il 14enne scomparso, in buone condizioni. Secondo quanto riferito, il ragazzo aveva comunicato agli amici di voler andare a Milano e in Svizzera per motivi economici. La vicenda si è conclusa con un abbraccio tra il giovane e la madre. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra familiari e comunità, che ora possono tirare un sospiro di sollievo.

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Lo hanno cercato per giorni a Milano spinto forse da quel desiderio rivelato agli amici in un messaggio su WhatsApp di andare «a Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». E proprio nel capoluogo lombardo stamani il 14enne scomparso il 12 gennaio scorso da San Giovanni Lupatoto è stato rintracciato. Il 14enne si era presentato verso le 10.30 di oggi, mercoledì 21 gennaio, in una casa di comunità, il poliambulatorio di via Livigno, dove si è fermato per qualche minuto. Il ragazzino si è rivolto alla struttura sanitaria per cercare ricovero. Il dipendente del poliambulatorio, accortosi che si trattava di un minore non accompagnato, come da procedura, pur non comprendendo che fosse il giovane scomparso da 9 giorni, ha allertato il 112 nue. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ritrovato il 14enne scomparso: è in buone condizioni. Il messaggio agli amici su WhatsApp: «A Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». L'abbraccio con la mamma

Ritrovato il 14enne scomparso: è in buone condizioni. Il messaggio agli amici su WhatsApp: «A Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». La mamma in QuesturaÈ stato ritrovato il 14enne scomparso, in buone condizioni.

Leggi anche: Diego B. scomparso e ritrovato, l'sms agli amici: «Vado a Milano e in Svizzera a fare soldi facili». Dov'è stato per 9 giorni?

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Ragazzo di 14 anni scomparso da giorni: le ricerche anche a Milano; Ragazzo scomparso a San Giovanni Lupatoto ritrovato a Milano nel poliambulatorio di via Livigno, sta bene; Il quattordicenne scomparso nel Veronese, le ricerche concentrate a Milano; Ritrovato il 14enne scomparso da Verona: Diego è a Milano.

Ritrovato Diego Baroni, il 14enne scomparso da Verona 9 giorni faDiego Baroni, il ragazzino di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto (Verona), il 12 gennaio scorso, è stato ritrovato a Milano. La madre del giovane si sta già recando nel capoluogo lombardo per ... notizie.it

Ritrovato a Milano Diego, il 14enne scomparso da giorni. La mamma: «Ora voglio solo riabbracciarlo»Il ragazzino scomparso da San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, è stato rintracciato in una casa di comunità. Per la sua sparizione era stata aperta un'indagine per sottrazione di minore ... vanityfair.it

Diego Baroni, il 14enne scomparso dal 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto (Verona), è stato ritrovato a Milano in buone condizioni di salute. - facebook.com facebook

14enne Diego Baroni ritrovato a Milano in poliambulatorio di via Livigno, era scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatolo (VR) x.com