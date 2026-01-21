Ritrovato Diego Baroni la svolta sul 14enne scomparso dallo scorso 12 gennaio L’appello della madre sui social – Il video

È stato ritrovato Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso lo scorso 12 gennaio. La Procura di Verona aveva aperto un’indagine per sottrazione di minore. La famiglia e le autorità hanno lavorato per ricostruire il suo eventuale percorso e garantire il suo ritorno in sicurezza. La vicenda si conclude con il ritrovamento, offrendo un aggiornamento importante sulla situazione.

È stato ritrovato Diego Baroni, il quattordicenne scomparso lo scorso 12 gennaio. La Procura di Verona stava indagando con l’ipotesi di reato di sottrazione di minore. Accanto alla famiglia di Diego Baroni in questi giorni e in queste ore ci sono un’amica di famiglia, Irene, il sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello, l’assessora all’istruzione Debora Lenin e il parroco di Pozzo, don Michele Zampieri. Le ricerche del ragazzo da parte di polizia e carabinieri sono andate avanti a ritmo serrato e si sono concentrate soprattutto su Milano. Ed è stato infatti nel capoluogo lombardo che il ragazzo è stato ritrovato.🔗 Leggi su Open.online

In silenzio, passo dopo passo, con un solo pensiero nel cuore. Diego, ovunque tu sia, sappi che non sei solo. Un intero paese si è ritrovato per te: amici, compagni di scuola, di squadra, famiglie, sindaci, persone che magari non ti conoscono nemmeno, ma ch - facebook.com facebook