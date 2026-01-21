Ritrovato Diego Baroni il 14enne scomparso da Verona | era in un poliambulatorio di Milano In attesa della madre

Diego Baroni, il quattordicenne scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio, è stato rintracciato a Milano. Il ragazzo si trovava in un poliambulatorio, in attesa della madre. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione, ma ora la vicenda si è conclusa con il suo ritrovamento.

Diego Baroni, il quattordicenne di San Giovanni Lupatoto di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio, è statp ritrovato a Milano. Dopo nove giorni di assenza, è stato scoperto dagli agenti della Polizia e attualmente si trova negli uffici della Procura della repubblica. Lo ha riferito il sindaco della città veronese, Attilio. Agli agenti il ragazzino ha detto di stare bene. A quanto si apprende, ha già sentito telefonicamente la madre, Sara Agnolin, che è in partenza per il capoluogo lombardo. Cosa sappiamo Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona), da quanto si è saputo si era presentato oggi in una “casa di comunità”, il poliambulatorio di via Livigno, nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

